«غاز بروم»: الطلب على الغاز يبلغ ذروته في 5 سنوات بسبب الطقس البارد

أكدت مؤسسة "جازبروم" الروسية أن معدلات سحب المخزونات من الغاز الطبيعي بلغت ذروتها القصوى في آخر 5 سنوات بسبب الطقس البارد.

وأوضحت "غازبروم" الروسية - حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الإثنين- أنها قامت برفع كمية الغاز المسحوب يوميا من منشآت التخزين لضمان إمدادات الغاز للمستهلكين التي سجلت 1.656 مليار متر مكعب في اليوم.

وأضافت أن يوم 23 ديسمبر الجاري تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين، لافتة إلى أنها تمد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل كامل بناء على الطلبات ووفقا للالتزامات التعاقدية.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي جازبروم قوله إن الشركة تتوقع أن يرتفع متوسط سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى 296 دولارا للألف متر مكعب في 2022.

وقال فاميل ساديجوف إن متوسط السعر للعام 2021 جرى تعديله بالرفع إلى أكثر من 280 دولارا من الرقم البالغ 250 دولارا الذي توقعته ميزانية جازبروم.

ويذكر أن قال عملاق الغاز الروسي جازبروم الأربعاء إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا زادت 4.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 178.1 مليار متر مكعب في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر.

وهذه النسبة منخفضة مقارنة بزيادة بلغت 6.6 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى هذا العام و10 بالمئة في عشرة أشهر و15.3 بالمئة في تسعة أشهر و26 بالمئة في النصف الأول من العام.

وفي يناير وحده، بلغت الزيادة 45 في المئة.

و قالت الشركة إن الانخفاض يعكس الطلب في المنطقة وإنها تتوقع تحقيق إيرادات سنوية قياسية مرتفعة هذا العام بفضل أسعار الغاز القوية في أوروبا.