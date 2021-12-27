إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بطريق بحر البقر

أصيب 12 شخصًا، خلال تصادم سيارة شرطة مع ميكروباص، وذلك على طريق بحر البقر بحي الجنوب في بورسعيد.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد 12 مصابًا منهم 8 من الشرطة، في حادث تصادم سيارة بوكس شرطة مع ميكروباص تابع لشركة خاصة.

جاء ذلك على طريق بحر البقر بنطاق حي الجنوب، بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للعلاج بمستشفى السلام والمصابين هم أحمد شريف الشافعي كدمات وسحجات متفرقة رائد شرطة، ومحمود عادل إبراهيم عرفة 35 سنة كدمات وسحجات بالجسم رقيب شرطة بإدارة قوات تأمين ممر المجرى الملاحي لقناه السويس، وجمعة محمد عبده 40 سنة كدمات بالساق اليمنى أمين شرطة، وهاني أحمد عيسى 42 سنة اشتباه كسر بالساق أمين شرطة، ومحمد أشرف محمد حسن 20 سنة كدمات وسحجات مجند، وعبدالله السيد إبراهيم 21 سنة كدمات وسحجات مجند، وأحمد ياسر السعيد 25 سنة كدمات وسحجات مجند، وعبدالرحيم فرج حسين 21 سنة كدمات، وسحجات مجند، وعبد الفتاح سيد عبدالعزيز حسن 35 سنة كدمات، وسحجات سائق ميكروباص الشركة، وإبراهيم أحمد عبد الهادي اشتباه خلع بالكتف، والسعيد غريب شلبي طه 56 سنة كدمات وسحجات، ومصطفى حجاج عبد الفضيل 26 سنة كدمات وسحجات مهندس بترول.