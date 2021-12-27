جرعة مخدرات زائدة سبب مصرع مسن في أكتوبر

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة مسن متوفي بالشارع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى أن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة النجدة يفيد العثور على جثة مسن ملقى بالشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة مسن ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.