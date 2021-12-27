مواجهة الريدز ضد ليستر سيتي و«كتر من قربك» للهضبة.. الأكثر بحثًا على «جوجل»

تصدرت مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول اهتمامات المصريين، اليوم الاثنين، 27 ديسمبر 2021، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وحل كتر من قربك لعمرو دياب ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاء نادي الأهلي ثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها المصريين.

“الدستور” ترصد التفاصيل في السطور التالية..

ليستر سيتي ضد ليفربول

يسعى فريق ليفربول إلى العودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عندما يلتقي مضيفه ليستر سيتي بملعب كينج باور.

ويفتح ملعب «كينج باور» أبوابه، في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، لاستقبال مباراة هامة تجمع ليفربول وليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي يخوضه الريدز وكله آمال في مواصلة الاقتراب من صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية؛ إذ يقف في المركز الثاني، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل «الثعالب» المركز العاشر بـ22 نقطة، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق علي محمد علي.

ومن المرجح أن يخوض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، المباراة أمام ليستر سيتي، معتمدا على قوته الضاربة، أملاً في التقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل فقدان خدمات أهم عناصره الممثلة في محمد صلاح، ساديو ماني، ونابي كيتا، بسبب الانضمام إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

كتر من قربك عمرو دياب

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ” ، والتى تعد واحدة من اغانى البومه الذى يطرحه أغانيه تباعاً.

"كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وتقول الأغنية في مطلعها: يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبي شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبني دقيقتين .

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب إحيائه حفلا غنائيا في دبي يوم 15 يناير المقبل. كما نفذت تذاكر حفل الهضبة والذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري.

نادي الأهلي

نجح مسئولو النادي الأهلي فى تمديد تعاقد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتعاقد النادى الأهلى مع علي معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.

وحصل علي معلول على 3 بطولات فقط قبل الانتقال إلى الأهلى وهى الرابطة التونسية المحترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد الانتقال إلى الأهلى حصد 12 لقبا حتى الآن خلال أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي في قلعة الجزيرة.