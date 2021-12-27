غداء مع الأهالى ولقاء بالطفلة «جنى».. تفاصيل جولة الرئيس السيسى بقرية غرب سهيل فى أسوان «صور»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة اليوم بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرناسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحية وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

كما أشار الرئيس إلى أنه جار العمل حاليا في ٥٢ مركزا في ٢٠ محافظة ضمن المبادرة الرناسية (حياة كريمة)، إضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذا لتوجيهاته بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحية، واستقبل أهل غرب سهيل الرنيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرضا قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة، وتفقد السيد الرنيس السوق التجارية بقرية غرب سهيل، حيث قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

كما حرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمننان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها.

كما أثنى على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس الدعوة للطفلة (جنى) التي استقبلت في مرسى جزيرة كيكي مع الطفل (ساجد) والتي جلست بجواره لحضور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي يعقد يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي