مع تفشي «أوميكرون».. آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

تزامنا مع تفشي كورونا حول العالم في الشهور الماضية، نرصد في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة الاثنين:



ألغت شركات الطيران أكثر من 2500 رحلة جوية على مستوى العالم الاثنين أيضا، بسبب المتحورة أوميكرون التي تحدث اضطرابات في قطاع السفر مع طيارين مرضى أو محجورين خصوصا.



وبحسب أحدث تقرير أصدره موقع "فلايت اوير" المتخصص الاثنين عند الساعة 16,00 ت غ، فإن هذه الاضطرابات طاولت خصوصا الصين وإندونيسيا والولايات المتحدة.



وسجل موقع "فلايت اوير" إلغاء حوالى ثمانية آلاف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد مع توقع إلغاء 800 رحلة الثلاثاء ولا سيما في الصين.



قالت السلطات الصحية الأميركية الاثنين إن إصابات كوفيد-19 اليومية في الولايات المتحدة آخذة في الازدياد بسبب المتحورة أوميكرون وفي طريقها لأن تصل إلى حصيلة قياسية سُجلت في مطلع السنة.



فقد سجلت البلاد 214,499 إصابة جديدة الأحد بزيادة قدرها 83% عن متوسط حصيلة 14 يومًا، وتقترب من الرقم القياسي اليومي البالغ 251,232 حالة إيجابية سُجلت في يناير 2021.



كما زاد متوسط عدد الوفيات اليومية بشكل طفيف خلال 14 يومًا (+ 3%) مع 1328 وفاة.



أعلنت وزارة الصحة اليونانية الاثنين أن المطاعم والحانات ستغلق عند منتصف الليل ابتداء من 3 يناير وستسمح فقط بطاولات لستة أشخاص.



ومثل العديد من الدول الأوروبية، سُجل عدد قياسي من الإصابات الاثنين بلغ 9284 إصابة.



وبموجب التدابير الجديدة يُفترض على العاملين في المطاعم وخدمات تقديم الطعام وكذلك على كل شخص لدى الذهاب الى المتاجر أو استخدام وسائل النقل العامة وضع كمامة طبية FFP2 أو كمامتين جراحيتين فوق بعضهما.



كما يجب أن يعمل نصف العاملين في الشركات والإدارات العامة من المنزل.



شدّدت مدينة شيآن الصينية التي يخضع سكانها البالغ عددهم 13 مليونا لحجر صحي منذ الخميس، قيودها لمكافحة كوفيد-19 الاثنين التي رفعت إلى المستوى "الأكثر صرامة" محظّرة على الأفراد العاديين التنقل بسياراتهم في كل أنحاء المدينة في محاولة للسيطرة على أسوأ تفش للفيروس في البلاد منذ 21 شهرا.



وقال مجلس بلدية المدينة في رسالة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن سائقي السيارات المشاركين في مكافحة الوباء هم فقط من يحق لهم التنقل بسيارات. واضاف أن الشرطة "ستراقب بشكل صارم" المركبات ، وسيتعرض المخالفون للتوقيف عشرة ايام ودفع غرامة قدرها 500 يوان (70 يورو).



والاثنين، تم تعزيز التدابير الصحية مع إعلان مدينة شيآن أنها ستفرض "إجراءات الرقابة الاجتماعية الأكثر صرامة" بحسب ما ورد على حسابات الحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأبلغت المدينة عن 150 إصابة جديدة بكوفيد الاثنين، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 635 منذ 9 ديسمبر.



يتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية فرض قيود جديدة في محاولة لكبح انتشار كوفيد-19.

وسيشارك الرئيس إيمانويل ماكرون عن طريق الفيديو في مجلس الدفاع الصحي قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي يفترض أن يتبنى مشروع قانون يفرض شهادة اللقاح بدلا من الشهادة الصحية.



والسبت، تخطّت فرنسا عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية للبلاد منذ بداية الوباء.



أصبحت الحائزة الميدالية الذهبية الأولمبية في التزلج على جبال الألب الأميركية ميكايلا شيفرين أحدث نجمة رياضية تثبت إصابتها بكوفيد-19.



أعلن أسطورة الموسيقى البرازيلية كايتانو فيلوسو البالغ 79 عاما أنّ نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي أجري له أثبتت إصابته بالمرض، مشيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انّه "بخير بفضل اللقاح".



وكتب المغني الموجود منذ خمسة أيام في ولايته باهيا "بعد أسبوع من النتائج السلبية لاختبارات أجريناها يوميا وكانت مطلوبة من إدارات إنتاج برامج تلفزيونية، أتت نتيجتا فحصينا أنا وباولينا «زوجته» إيجابيتين".



تحقق السلطات الصحية الاميركية في أكثر من ستين سفينة سياحية بعد ظهور إصابات بكوفيد-19 على متنها، كما أورد موقع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي».



تسبّب فيروس كورونا بوفاة قرابة 5,4 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ.



واستنادا إلى الأرقام المطلقة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الولايات المتحدة «816,610» تليها البرازيل «618,448» ثم الهند «479,997» وروسيا «305,155».



وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً في الاعتبار ارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.