خدمات متكاملة.. ماذا قدمت الدولة من مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة؟

«توفير الخدمات العلاجية، تسهيل الانتقال من مكان لآخر، وظائف بمرتبات مجزية».. مزايا عدة حصل عليها ذوي الاحتياجات الخاصة في السنوات القليلة الماضية مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة التي ظلت مهمشة لسنوات طويلة، ولكن وضعهم الرئيس واحتياجاتهم على رأس أولوياته، فغير التشريعات والقوانين ليتمتعوا بحياة أفضل.

وقال الدكتور محمد حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، إنه خلال السنوات الـ7 الأخيرة، حدث تغيير فى جودة حياة الأشخاص ذوي الهمم، بتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة كأثر تنموي من خلال رفع المستوى، الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لدعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة .

جاءت أول اهتمامات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استراتيجية 2030، تضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنت الدولة سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضاياهم، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.

وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أحدث الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذو الإعاقة له حق عند أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها، وتكون هذه البطاقة للإعاقات السمعية أو البصرية أو السمع بصرية، أو الإعاقات المتعددة، أو قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم"، أو أمراض الدم المزمنة، أو الهيموفيليا، ويتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن، وبلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن 700 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويُتيح الكارت العديد من المميزات لذوي الهمم منها حصولهم على تأمین صحي شامل، وإعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، والسماح لحامل البطاقة الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى، والحصول على معاش تكافل وكرامة، وتخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة، وخصم على استخراج المستندات الحكومية، وإتاحة الفرصة للموظف المعاق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة، والحصول على العديد من التسهيلات في إنهاء الإجراءات والمعاملات الحكومية.

وقال مصطفى محمود من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحد المستفيدين منها: «حصلت على كارت الخدمات المتكاملة في المرحلة الأولى التي صدرت قبل عدة أشهر، وهو من أفضل الخدمات التي قدمتها الحكومة لنا، فالكارت وفر لى حياة أفضل فبركب بيه الأتوبيسات مجاني، وأحصل على نص تذكره مكيف للقطار، وبركب المترو بنص جنيه ، مما ساعدني في توفير ما يقرب من 200 جنيه أسبوعيا للمواصلات، وحاليًا بعد الكارت بدفع ٦ جنيه ف الأسبوع تذاكر».

وتابع: «الكارت مكنني من الجمع بين معاشين وهذه ميزة لا توجد لدى الكثيرين.. ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن عاشوا مهمشين لسنوات طويلة أصبحت خدماتهم أفضل من الجميع فالجمع بين المعاشين مكني من الحصول على معاش أحد الوالدين مع معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى السيارات المخفضة التي نحصل عليها بعد إصدار كارنيه الخدمات المتكاملة، فمن خلال الكارت نحصل على السيارة من الجمارك بدون أن ندفع جنيه».

ولتوفير مصدر دخل ثابت لذوي الهمم، أجبرت الدولة أصحاب القطاعين العام والخاص على تخصيص 5% من الوظائف لذوي الهمم، ووفرت “القوى العاملة” وظائف في القطاع الخاص خلال عام 2019 لعدد 5000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مئات الفرص التي حصلوا عليها في القطاع الحكومي.

وقال حسام محمد، من ذوي الهمم وفرت له وزارة القوى العاملة فرصة عمل بإحدى الشركات الخاصة وفقًا لتخصيص 5% لأصحاب الهمم، قال: "بعد أن أنهيت تعليمي المتوسط بحثت عن وظيفة لكن دون جدوى، لأن إعاقتي في ذراعي الأيمن جعلت أصحاب العمل يتهربون مني، وكان ردهم: "الشغل صعب متقدرش عليه بذراع واحدة".

وتابع: في أحد الأيام سمعت عن فرص عمل توفرها مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وحصلت على وظيفة تلائم إعاقتى، كحارس أمن.

وفي عام 2018 أصدرت الحكومة قرار رقم 10 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة.