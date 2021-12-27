الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالضبعة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتين، أمام قرية تلال السياحية، على طريق الإسكندرية – مطروح، بنطاق مدينة الضبعة، في الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وتبين أن المصابين هم، أحمد محمد شحاته " 48 سنة" – من  محافظة أسيوط-، وأحمد جمعه ربيع " 26 سنة " - محافظة الفيوم -، وعلى محمد على " 32 سنة " –من محافظة قنا-، والسيد إبراهيم عبد الستار " 27 سنة"- من محافظة الغربية-، يعانون من إصابات متنوعة.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وشرطة النجدة، قد تلقيا بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف المتمركزة في النقاط القريبة على الطريق، إلى مكان الحادث وإخلاء المصابين إلى المستشفى، كما انتقلت قوات الشرطة والمرور لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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