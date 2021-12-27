الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين فى كفر الشيخ

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين بمنطقة كفر الشيخ وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالبحيرة) لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص، واستيلائه على مبلغ مالى منه "على هيئة تبرع" نظير إيهامه بأنه يعمل ضمن فريق إحدى المبادرات الاجتماعية، وبحوزته (66 ورقة خاصة بإحدى المبادرات الاجتماعية كاملة البيانات – مبلغ مالى – كمية من الأوراق سالفة الذكر غير مدون بها بيانات)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لاحتياجه للمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأخلاق المصرية

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