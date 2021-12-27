حماية صحية.. «حياة كريمة» تنقذ سيدات القرى الفقيرة من «أمراض النساء»

يتصور البعض أن الإعلام يبالغ حين يصف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتاريخية، ويتوهم بأنها مجرد نشاط حكومى روتينى مغلف بهالة من التضخيم والمبالغة، لكن حقيقة الأمر تثبت للجميع أنها مبادرة تاريخية من النادر أن تتكرر.

فالمبادرة لا تكتفى بمشروعات البنية التحتية من مرافق عامة، مثل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإنارة والاتصالات وغيرها، وهى أمور لو اكتفت بإنجازها المبادرة لاستحقت عن جدارة وصفها بالتاريخية، لكنها بالتوازى تتسلم الإنسان فتغذى عقله بنور المعرفة، وتتصدى للعادات القديمة المخالفة للفطرة السليمة، فتفند مساوئها، بكل جرأة وشجاعة. وهذا ما فعلته فيما يتعلق بالنظرة السلبية التى ينظر بها الرجال فى القرى لأمراض النساء، والتحفظ الذى يبدونه فى حال طلبت الزوجة أو الابنة أو الأخت الاستشارة الطبية من طبيب، باعتباره أمرًا مخلًا بالشرف يستوجب رفضه ومنعه. فى التقرير التالى، التقت «الدستور» عددًا من النساء اللاتى أنقذتهن «حياة كريمة» من مصير مجهول ومعاناة قائمة، فغيرت نظرة الرجال لأمراض النساء، ووفرت لهن الرعاية الطبية المناسبة.

فاطمة عبدالله:زوجى كان يخجل من الحديث عن تفاصيل مرضى

قالت فاطمة عبدالله، ٥٠ سنة، من أهالى قرية جراجوس، التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، إنها كانت تعانى من نزيف حاد بالجهاز التناسلى، يصاحبه ألم قوى، ينغص عليها حياتها، وحاولت مرارًا أن تقنع زوجها بالسماح لها بزيارة طبيب مختص لطلب المساعدة، لكنه كان يرفض فى كل مرة، بحجة أن الوحدة الصحية الموجودة بالقرية يوجد بها طبيب ذكر فقط، وبدلًا من ذلك استدعى القابلة أو «الداية» وهى امرأة مسنة تضطلع بتوليد النساء فى القرى وتعالجهن بطرق بدائية.

وأضافت: «أخبرتنى الداية أن كل شىء على ما يرام، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لكن ما حدث العكس، فقد تضاعف ألمى وزاد النزيف ولم تعد المسكنات تفيد».

واستكملت: «كان زوجى يرفض الحديث عن تفاصيل مرضى مع أهله أو أهلى، ومع تدهور حالتى الصحية اضطر لنقلى إلى المستشفى بين الحياة والموت، وهناك وجدت الفرق الطبية التابعة لقوافل (حياة كريمة) بمستشفى قوص العام، وأجروا لى الفحوصات الطبية اللازمة، والتحاليل، والأشعة، ليقرر الطبيب بعد الاطلاع أننى أعانى من تكيس شديد على المبايض».

وواصلت: «أخبر الطبيب زوجى أن تأخر نقلى إلى المستشفى فاقم المشكلة وتسبب فى تدهور حالتى، وأن عليه أن يعيد النظر فى رأيه بشأن الاستعانة بطبيب مختص فى أمراض النساء، لأنه كاد أن يتسبب فى إنهاء حياتى بسبب إصراره على موقف خاطئ».

وتابعت: «بسبب زياراتنا المتوالية بعد ذلك إلى طبيب أمراض النساء بالمستشفى، تغيرت نظرة زوجى للأمر، وتحول من شخص يتعامل مع أمراض النساء باستخفاف واستهانة إلى شخص واعٍ ومقدر لمخاطر تأخر طلب المساعدة الطبية من المختصين». واختتمت: «أتوجه بالشكر للأطباء القائمين على وحدة النساء والتوليد التابعة لقوافل مبادرة (حياة كريمة)، لمجهودهم الكبير المبذول فى القرية، خاصةً فى ملف تعامل الرجال مع هذه القضية، كما أشكر الرئيس السيسى الذى يهتم بأدق تفاصيل المواطنين فى القرى ويعمل ليل نهار على إسعادهم».

علياء محمود: هناك نسوة يشاركن الرجال تحفظهم تجاه الأطباء

كشفت علياء محمود، ٢٩ عامًا، من قرية بيدف، التابعة لمركز العياط، بمحافظة الجيزة، عن أن زوجها كان يرفض ذهابها إلى طبيب أمراض النساء، فكانت تضطر لعلاج نفسها بوسائل بدائية، وبنصائح ارتجالية من أقارب ومعارف، وفى كل مرة كانت حالتها تسوء.

وقالت: «كنت أعانى من ألم شديد فى الرحم، وانقطعت الدورة الشهرية لمدة شهرين، وحينما طلبت من زوجى الذهاب لطبيب وطلب المساعدة، رفض واعتبر طلبى نوعًا من الدلع».

وأضافت: «يخاف زوجى التعامل مع أطباء النساء، لأنه يعتبر أن السماح لطبيب رجل بفحص زوجته أمر مهين لرجولته، لذلك كان يطلب منى الاستعانة بوالدتى أو والدته للحصول على وصفة طبية لعلاج حالتى».

وواصلت: «فى إحدى الندوات التى نظمتها المبادرة الرئاسية بالقرية، للحديث عن حقوق المرأة، تحدثت واحدة من الرائدات الريفيات عن الحق فى زيارة طبيب النساء والتوليد بشكل دورى للاطمئنان على حالتنا الصحية؛ لتجد نفسها أمام رفض كبير من النساء والرجال».

وتابعت: «لم يكن الرجال وحدهم من يرفضون الاستعانة بطبيب أمراض النساء، كان هناك عدد من النساء يشاركن الرجال موقفهم، باعتبار أنه بإمكان النساء الأصغر سنًا الاستعانة بالنساء الأكبر فى مثل هذه الأمور الحساسة».

وقالت: «هذا الموقف رفضته المبادرة الرئاسية وركزت ندواتها فيما بعد على تفنيد المساوئ والتوعية بمخاطر إهمال أمراض النساء وطلب المشورة من غير المتخصصين، وهو ما أسفر عن اقتناع الرجال بموقف المبادرة، الذى أيده رجال الدين، وأساتذة القانون، وشيوخ القرية».

وأشارت إلى أنه أصبح بإمكانها أخيرًا أن تتردد على عيادة طبيب النساء والتوليد كل فترة، بعد أن غير زوجها موقفه، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية ساعدت فى حماية الأجيال الجديدة من الفتيات من العادات الخاطئة الموروثة، التى من الممكن أن تقضى على حياتهن، منوهة إلى أن هناك الكثير من النساء اللاتى توفين، نتيجة لأمراض النساء، خاصة أن هناك حالات خطيرة مثل سرطان الرحم، وتكيسات الرحم وغيرهما.

منار محمد:نصائح جدتى وأمى الطبية فشلت فى علاجى

ذكرت منار محمد، ١٦ سنة، مقيمة بمركز الصف، التابع لمحافظة الجيزة، أن والدها كان يرفض تمامًا ذهابها إلى طبيب النساء، رغم معاناتها من التهابات شديدة بالجهاز التناسلى، وطلب منها الاستعانة بوالدتها أو جدتها لعلاج نفسها، ولكن النصائح التى تلقتها منهما فشلت فى وضع حد لمعاناتها. وأضافت: «كنت أحاول أن أقنعه بالذهاب للطبيب؛ لوضع حل جذرى لحالتى وآلامى المتكررة، لكنه كان يرفض، ويأمرنى أن أتوقف عن الحديث فى هذا الأمر، وألا أتحدث فيه مرة أخرى، وأن أعيش كباقى فتيات ونساء العائلة اللاتى لم يذهبن من قبل لأى طبيب نساء وكن يستعن بالداية فقط».

وتابعت: «فور مجىء مبادرة (حياة كريمة)، وبدء ندواتها عن المرأة وأهميتها ودورها فى المجتمع، والأسرة، تحدثت مع إحدى الرائدات الريفيات عن أزمتى، وبالفعل لجأت إلى مجموعة من رجال القرية، وشيوخها، ونظموا ندوة للتوعية بأهمية الرعاية الصحية للمرأة، ومخاطر تفاقم الحالات المرضية التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى الوفاة، وهو الموقف الذى أيده الشيوخ، بعدها فقط بدأ والدى يعيد النظر فى موقفه، ووافق على السماح لى بزيارة طبيب مختص فى أمراض النساء».