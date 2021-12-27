مصرع عامل سقط من الدور الثامن ببرج سكنى فى بورسعيد

لقى عامل مصرعه، اليوم الإثنين، بعد سقوطه من الدور الثامن في برج سكني بشارع أسوان والصباح، خلف مركز طب الكويت في حي العرب.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على "السيد أحمد أحمد السيد" عامل معمار وعمره ٢٢سنة؛ إثر سقوطه من الدور الثامن ببرج سكني بشارع أسوان والصباح خلف مركز طب الكويت بنطاق حي العرب.

وتحرر محضر بالحادث في قسم العرب، ووضعت الجثة في مشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية، للوقوف على ملابسات الحادث.