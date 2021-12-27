تفاصيل اجتماع مجلس جامعة دمياط رقم 172

انعقد اليوم الاثنين، مجلس جامعة دمياط، بنادي الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بحرم الجامعة الجديد بجلسته رقم 172 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس بنادي الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، وأكد أنه سيكون متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس الفترة المقبلة، وكذلك نادي الجامعة لأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

كما وقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الدكتور أحمد فهمي عيسى عميد كلية الآداب الأسبق، ووجه رئيس الجامعة خالص تعازي مجلس الجامعة لأسرته ومدرسته العلمية، كما نقل رئيس الجامعة تعازي المجلس الأعلى للجامعات للجامعة ولأسرته.

وفي ضوء اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات منتصف الشهر الجاري بجامعة كفر الشيخ والتوجيهات التي وجه بها فخامة الرئيس، وجه رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة بما يلي:

1. وجه رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المجتمعية والمدنية للاستفادة من خبرات وأبحاث الجامعة بشكل مؤسسي.

2. وجه رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتنسيق مع السادة عمداء الكليات رؤساء الأقسام بتخصيص نسبة مئوية من Research Agenda للفترة المقبلة ذات صلة بالواقع وربطها باحتياجات المجتمع ومشكلاته، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

3. وجه رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتنسيق مع عمداء

الكليات لاكتشاف الطلاب الموهوبين لدعمهم وتنمية موهبتهم في مختلف المجالات.

كما وجه رئيس الجامعة النواب وعمداء الكليات بالاستعداد الكامل لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، مع مراعاة تطعيم الطلاب قبل بدء الامتحانات.

وقد وجه رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاستعداد لتطبيق منظومة الكتاب الجامعي عبر المنصات الإلكترونية عوضًا عن نسخها على أسطوانات مدمجة، وكذلك إعداد زيارات للطلاب المتميزين في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي للمدن التكنولوجية.

كما هنأ رئيس الجامعة الإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وكلف السادة عمداء الكليات بعدم تخصيص امتحانات الفصل الدراسي الأول أيام 7 و 8 يناير 2022.

كما استقبل رئيس الجامعة الطالب يوسف أمارة بالفرقة الإعدادي بكلية الهندسة ووجه له الشكر على ما قام بتنفيذه تطوعيًا من جلسات تصوير فوتوغرافية وفيديوغرافية للجامعة ولما أظهرته تلك الجلسات من جمال وروعة جامعة دمياط بمنشآتها الجديدة، وثمّن موهبته في التصوير متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد في مسيرته الجامعية، وتطوير موهبته وتنميتها.

وتم عرض عدد 2 فيديو من تصوير ومونتاج الطالب يوسف أمارة والذي حاز على إعجاب أعضاء مجلس الجامعة، وجاري عرضها على صفحة الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والموقع الالكتروني للجامعة.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

1. تفويض محمد عمران مدير مركز ضمان الجودة لتنسيق عملية تقدم الكليات المختلفة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وبالتنسيق مع مديري وحدات ضمان الجودة بالكليات.

2. الموافقة على ترشيح أحمد عبدالله زايد أستاذ متفرغ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2022 المعلن عنها من المجلس الأعلى للثقافة.