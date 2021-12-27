الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يدين هجوم «الحوثى» على جازان السعودية

هجوم «الحوثي» على
هجوم «الحوثي» على جازان السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت الخارجية - في بيان لها اليوم الاثنين - وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا وجرحى، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم عن وفاة وإصابة العديد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي.

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