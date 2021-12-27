النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة شاب مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بتشريح جثة شخص عثر عليها، ملقاة في أحد الشوارع ومصابًا بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول مقتله من عدمه.

كما أمرت جهات التحقيق بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفى، والتوصل لأسرته تمهيدًا لكشف قائمة علاقاته وعما إذا كانت هناك خلافات وراء مقتله من عدمه.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شخص مجهولة الهوية ملقاة في أحد الشوارع ومصاب بكدمات وكسور بمنطقة مصر القديمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى مصاب بنزيف وكسور بسبب تعرضه لحادث سير بعدما صدمته سيارة مسرعة.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية شخص تم العثور على جثته ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.

واستعان رجال مباحث مصر القديمة بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليها.