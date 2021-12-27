الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل حرق محل كاوتش فى حلوان

حبس عامل
حبس عامل

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عامل أضرم النيران في محل لبيع الكاوتش بسبب خلافات سابقة مع مالكه، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل محل كاوتش بدائرة قسم شرطة حلوان، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث رصدت إحدى الكاميرات لحظة قيام عامل بإلقاء زجاجة مولوتوف داخل المحل.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "أحمد أنيس"، ومقيم بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع مالك المحل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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