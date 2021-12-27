الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الهند وعائلته في الأقصر: سحرنا عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك (صور)

سفير الهند بالقاهرة
سفير الهند بالقاهرة وعائلته في الأقصر

أعرب أجيت وجوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، وعائلته، عن افتتانهم بالآثار المصرية في مدينة الأقصر، وذلك خلال زيارة ضمن احتفالات أعياد الكريسماس.

وبحسب السفارة الهندية بالقاهرة، قال أجيت وجوبتيه سفير الهند إنه مسرور بزيارة الأقصر الساحرة في مصر واستكشاف العجائب الأثرية الرائعة مثل معبد الكرنك، ووادي الملوك ووادي الملكات.

سفير الهند بالقاهرة وعائلته في الأقصر

وأضاف: لقد سحرنا عرض الصوت والضوء في معبد الكرنك. وأنا سعيد لرؤية السياح الهنود هنا.

والتقط السفير صورا له ولعائلته -المكونة من زوجته وابنته- في الأقصر بكاميرته الخاصة، وسيبدأ زيارة لأسوان غدا الثلاثاء.

سفير الهند بالقاهرة وعائلته في الأقصر

وآخر تعداد للسياحة الهندية في مصر كان 45 ألف سائح هندي في عام 2020، بحسب السفارة الهندية.

ويعشق السياح الهنود الآثار المصرية ولذا فإن أغلب السياحة الهندية تنصب على زيارة الأقصر وأسوان والأهرامات والقليل منهم ما يتجه إلى شرم الشيخ.

وتولى وجوبتيه، منصب سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية في 10 مارس 2021.

مصر أسوان معبد الكرنك زيارة الأقصر الآثار المصرية السفارة الهندية سفير الهند بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

إطلاق الغاز الطبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

سبب تأجيل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

مسن يعتدى جنسياً على طفلتين «7 و10 سنوات».. خان جيرانه

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

حبس عامل حرق محل كاوتش فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية