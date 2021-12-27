سفير الهند وعائلته في الأقصر: سحرنا عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك (صور)

أعرب أجيت وجوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، وعائلته، عن افتتانهم بالآثار المصرية في مدينة الأقصر، وذلك خلال زيارة ضمن احتفالات أعياد الكريسماس.

وبحسب السفارة الهندية بالقاهرة، قال أجيت وجوبتيه سفير الهند إنه مسرور بزيارة الأقصر الساحرة في مصر واستكشاف العجائب الأثرية الرائعة مثل معبد الكرنك، ووادي الملوك ووادي الملكات.

سفير الهند بالقاهرة وعائلته في الأقصر

وأضاف: لقد سحرنا عرض الصوت والضوء في معبد الكرنك. وأنا سعيد لرؤية السياح الهنود هنا.

والتقط السفير صورا له ولعائلته -المكونة من زوجته وابنته- في الأقصر بكاميرته الخاصة، وسيبدأ زيارة لأسوان غدا الثلاثاء.

سفير الهند بالقاهرة وعائلته في الأقصر

وآخر تعداد للسياحة الهندية في مصر كان 45 ألف سائح هندي في عام 2020، بحسب السفارة الهندية.

ويعشق السياح الهنود الآثار المصرية ولذا فإن أغلب السياحة الهندية تنصب على زيارة الأقصر وأسوان والأهرامات والقليل منهم ما يتجه إلى شرم الشيخ.

وتولى وجوبتيه، منصب سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية في 10 مارس 2021.