العراق يعلن العثور على 13 وكرًا لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، عن العثور على 13 وكرًا لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح بيان للخلية العثور على 10 أوكار للإرهابيين جديدة و3 أخرى متروكة بها جهاز لا سلكي ودراجتان ناريتان و6 عبوات ناسفة تم تفجيرها وتفكيك عبوة، فضلًا عن مولد كهرباء.

وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن قتل إرهابيين اثنين في ديالى بنيران جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان إن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب وخلال تقدمهم للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين، اشتبكوا مع عناصر عصابات داعش الإرهابية، وتمكنوا من قتل إرهابيين اثنين كما عثروا على وكر للإرهابيين بداخله اثنان من المختطفين أحدهما مقتول والآخر مصاب".

وأضافت، أنه تم تخصيص جهد جوي من قبل قيادة عمليات ديالى ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينة أن "جهاز مكافحة الإرهاب مازال مستمرًا بالعملية ضمن محوره".