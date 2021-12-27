لشكه في سلوكها.. شاب يعتدي على شقيقته بالضرب حتى الموت بالجيزة

تجري نيابة العجوزة برئاسة المستشار هشام رفعت، اليوم الاثنين، التحقيقات مع عامل متهم بضرب شقيقته حتى سقطت من شرفة منزلها ولقيت مصرعها في الحال، بسبب شكه في سلوكها.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم فور عودته إلى منزله، أخبرته زوجته أن شقيقته تتحدث مع شاب وتمارس معه الرذيلة، فتوجه إلى شقة المجني عليها وطلب منها هاتفها، وعندما رفضت ذلك انهال عليها بالضرب المبرح حتى سقطت من شرفة منزلها ليلقى مصرعها في الحال.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة، أن الجثة لسيدة، بها آثار كدمات بالظهر والذراعين، وأوضحت التحقيقات أن الجثة بها آثار كدمات، ووجود شبهة جنائية وراء الواقعة، مشيرةً إلى أن شقيقها وراء الجريمة لشكه في سلوكها.

البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة بلاغا بسقوط سيدة من شرفة منزلها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة برقم 11485 إداري العجوزة، وتباشر النيابة التحقيقات.