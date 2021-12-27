الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسن يعتدى جنسياً على طفلتين «7 و10 سنوات».. خان جيرانه

متهم
متهم

تمكّنت مباحث مركز بدر في البحيرة من ضبط سائق اتهمه مزارع بالاعتداء جنسياً على ابنته (7 سنوات) وصديقتها (10 سنوات) أثناء وجودهما في منزله رفقة ابنته للهو معها.

وأحيل المتهم إلى نيابة كوم حمادة، حيث باشرت النيابة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس النيابة، التحقيق معه، وأمرت بعرض الطفلتين على الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغاً من مزارع (39 سنة) ومقيم بقرية النجاح بقيام المدعو «السيد. ع. إ» (54 سنة- سائق ومقيم بذات القرية) بالاعتداء جنسياً على ابنته (7 سنوات) تلميذة بالصف الثاني الابتدائي وصديقتها (10 سنوات) تلميذة بالصف الرابع الابتدائي وذلك أثناء وجودهما في منزله ولهوهما مع ابنته الطفلة.

تم تحويل الطفلتين إلى مستشفى بدر المركزي وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة  تبين إصابتهما بأماكن حساسة وادعاء اعتداءه جنسياً عليهما.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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وائل لطفي

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