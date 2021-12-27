«أمن بنى سويف» يبحث عن قاتل شاب على «الصحراوى الغربى»

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف من جهودها لكشف ملابسات عثور أهالي مركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الإثنين، على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس، بإحدى الأراضي الصحراوية المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بعثور الأهالي على جثة "بسام .م .ر" 36 عاما، مقيم نجع الزموط بمركز الفشن، مصاب بطلق ناري في الرأس، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت نيابة مركز الفشن بإشراف المستشار مصطفى المتناوي، المحامي العام لنيابات بني سويف، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.