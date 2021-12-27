سقوط عصابة جديدة للنصب على حاملى بطاقات الدفع الإلكترونى

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك في المنيا.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى تعرض بعض عملاء البنوك في الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنهم موظفين خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبين في جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وأضافت التحريات، أن المتهمين تمكنا بموجب الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.