ضبط متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، أمكن ضبطه داخل إحدى الشقق المستأجرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت "15 كيلو جراما- هاتف محمول- مبلغ مالي- سيارة ملاكي".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.