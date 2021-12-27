مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى غرب تعز

شنت قوات التحالف العربي، اليوم الإثنين، غارات غرب مدينة تعز اليمنية؛ أسفرت عن مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) عن مصدر عسكري قوله: إن غارتين لمقاتلات التحالف العربي استهدفت فرقًا عسكرية للحوثي في منطقة "كمب الصعيرة" بمديرية "مقبنة"، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرًا وإصابة آخرين وتدمير الأطقم العسكرية.

وأشارت الوكالة إلى اندلاع مواجهات بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في منطقة الطوير بمديرية "مقبنة"، عقب محاولة تسلل عناصر الحوثي؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.