كورونا بالدول العربية: الإمارات الأكثر تسجيلًا للإصابات.. والبحرين صفر وفيات

تصدرت الإمارات، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما لم تسجل البحرين والسودان أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1732 إصابة جديدة بإجمالي 753 ألفًا و65 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2159 حالة، وتماثل 608 حالات للشفاء بإجمالي 741 ألفا و933 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 287 إصابة جديدة، كما تعافى 55 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و863 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم أية وفيات متعلقة بالفيروس.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 401 إصابة جديدة و5 وفيات، و307 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 166 إصابة جديدة، و9 وفيات، و435 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و92 ألفا و650 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و139 حالة، والشفاء إلى مليونين و63 ألفا و418 حالة بنسبة 98.6%.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 881 إصابة جديدة، و14 وفاة، و675 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 386 ألفا و279 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و665 حالة، والشفاء إلى 374 ألفا و181 حالة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة، و86 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 46 ألفا و166 حالة، والشفاء إلى 38 ألفا و714 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 524 إصابة جديدة بإجمالي 553 ألفا و319 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 8 آلاف و872 حالة، و142 حالة شفاء جديدة بإجمالي 541 ألفا و10 حالات.