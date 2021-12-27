إحالة أوراق المتهم بقتل سائق توك توك فى الإسكندرية للمفتى

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حسني سعد النجار، اليوم الإثنين، أوراق "أ. ع. م"، صنايعي؛ لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل "ك. ح. م"، سائق "توكتوك"، ثم سرقته، وذلك في القضية رقم 2276 لسنة 2021 جنايات برج العرب، وحددت جلسة 18 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبوعمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد العثور على جثة شخص مقتولًا، وملقى في إحدى الأماكن النائية، داخل نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن المتهم عقد العزم، وبيت النية؛ لقتل المجني عليه، حيث وضع خطته لارتكاب الواقعة، والتي بدأت بمهاتفته، وما إن حضر حتى استقل معه مركبة التوكتوك الخاص به، ثم طلب منه توصيله إلى أحد الأماكن في نطاق دائرة القسم.

وأضافت التحقيقات، أنه وما إن وصل المتهم إلى مكان الواقعة - بعيدًا عن أعين المارة - طلب من المجني عليه التوقف، فانصاع له، ليقوم بطعنه بسلاح أبيض "كتر" في رقبته، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ثم أخذ حجرا من الأرض، وضربه به على رأسه، فهشمها، وتركه حتى فارق الحياة، واستولى على الـ"توكتوك"، وهاتفين محمولين، ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد عبدالمحسن حسومة، وأكرم عبدالمنعم إبراهيم، وبسام محمود جنيدي.