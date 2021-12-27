الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: موقف الغرب والناتو حول أوكرانيا يتصف بـ«الوقاحة»

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موقف الغرب وحلف شمال الأطلسي "ناتو" حول أوكرانيا بأنه "وقح"، محذرا من احتمال وجود نية لديهما بإشعال "حرب صغيرة" في أوكرانيا ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها لمعاقبتها.

وقال لافروف - في حوار تليفزيوني اليوم الإثنين - "إن السعي لضم أوكرانيا إلى الناتو وظهور صواريخ بالقرب من الحدود الروسية يثير مخاطر عسكرية جسيمة"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن تكون لدى الغرب رغبة في تأجيج المشاعر العسكرية في أوكرانيا وإشعال حرب صغيرة ثم اتهام موسكو بذلك وفرض عقوبات جديدة عليها من أجل كبح قدراتها التنافسية.

وأضاف أن روسيا لا تنوي إذلال نفسها بمطالبة الغرب برفع العقوبات الأحادية غير القانونية، لافتا إلى أن موسكو ستجد ردا إذا شدد الغرب عقوباته وتعول في نفس الوقت على حكمة شركائها الغربيين.

وبدوره، نفى سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن تكون مقترحات بلاده بشأن الضمانات الأمنية تتعلق بتغيير الحدود، مشددا على أن الجانب الروسي يتحدث عن معايير أمنية وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مقترحات الضمانات جزءا من سياسة إحياء الاتحاد السوفييتي، قال ريابكوف "لا عودة إلى الماضي، لقد مضى ذلك الوقت، من المستحيل التسامح مع آراء نظرائنا من الجانب الآخر بأن كل شيء يجب أن يستمر على نفس النمط وأن التوجهات التي كانت هدامة بالنسبة لنا يجب أن تزداد حدة".

من جهته، قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية، "إن روسيا تهيمن على بحر آزوف وتستخدم المنطقة كمسرح للحرب".

وكان قائد البحرية الأوكرانية أوليكسي نيزبابا قد صرح، في وقت سابق، بأنه اعتبارًا من العام المقبل ستبدأ أوكرانيا في استلام زوارق قتالية عالية السرعة من طراز "مارك السادس" من الولايات المتحدة.


يُذكر أن روسيا نشرت في 17 ديسمبر الجاري مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تتضمن الحد من نشر أسلحة استراتيجية، مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

«كله هيمتحن».. وزير التعليم يوضح موقف الطلبة غير الحاصلين على لقاح كورونا

جفاف العين الأعراض والأسباب والعلاج خلال فترة الحمل

العراق: اشتباكات حادة بين قوات مكافحة الإرهاب وبقايا داعش فى ديالي

«زميلنا عضوًا عزيزًا في فريقنا و سيظل في ذاكرتنا دائما».. أول رد من شركة التجمع الخامس عقب انتحار موظف بها

أول تعليق من «المالكى» بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية