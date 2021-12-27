الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عواصف عاتية تقطع الكهرباء عن الآلاف في أمريكا

العواصف تضرب الساحل
العواصف تضرب الساحل الغربي الامريكي

ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية أن الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف بسبب عاصفة في نهاية الأسبوع ضربت شمال غرب المحيط الهادئ، متسببة في تساقط الثلوج من أربعة إلى سبعة أقدام في منطقة سييرا، وأدت إلى إغلاق طرق في شمال كاليفورنيا. 

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من عاصفة شتوية لبحيرة تاهو الكبرى تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء وحذرت من "ظروف التعتيم الواسع النطاق" وهبوب الرياح القوية.

ويقول ديفيد باركنسون من شبكة «سي بي إس نيوز» إن منطقة سييرا يمكن أن تتوقع قدمين إلى أربعة أقدام أخرى من الأمطار اليوم الإثنين.

وأضاف أن العواصف في بحيرة تاهو يمكن أن تتجاوز 100 ميل في الساعة على قمم الجبال.

وأشارت الشبكة الى انه اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، كان هناك أكثر من 56 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في كاليفورنيا، و11 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية أوريجون وأكثر من 6 آلاف آخرين في واشنطن.

ويقول باركنسون: «سيكون هناك برد غير معهود، بل قياسي في الغرب، في سياتل، وريفرسايد، وكاليفورنيا».

وأشارت الشبكة إلى إغلاق العديد من الطرق الجبلية يوم الأحد، بما في ذلك امتداد 70 ميلاً من الطريق السريع.

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