الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب خلال جلسه صلح فى المنوفية

حبس
حبس

قررت نيابة شبين الكوم في محافظة المنوفية، حبس ٥ متهمين من عائلة واحدة في قضية قتل شاب أثناء جلسة صلح في قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

وتم ضبط المتهمين أثناء اختبائهم عند أحد أقاربهم، وذلك عقب التعدي على الشاب محمد مجدي سعد، ٢٨ عاما، عامل بناء، أثناء عقد جلسة صلح بمنزلهم، حيث تعدوا عليه بأسلحة بيضاء ومثلوا بجثته وأصابوا عمه وشقيقه.

وقررت نيابة شبين الكوم حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات مع استكمال أعمال التحريات.

وتابع أن المتهمين عقب قتل نجلهم قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة شبين الكوم يتهمون فيها نجلهم المتوفى بالتعدي عليهم أثناء جلسة الصلح بينهم رغم مقتله.

وكان اللواء مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيه بلاغا بمصرع الشاب محمد مجدي سعد، ٢٨ عامًا طعنًا بسلاح أبيض وأصابه شقيقه.

ونقل المصابون إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، لكن الأول لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات التدخل الجراحي إلا أنه لقي مصرعه وما زال يتم احتجاز شقيقه بالمستشفى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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