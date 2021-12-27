برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشرعنة المصانع غير المرخصة

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرعنة المصانع غير المرخصة تعكس حرص القيادة السياسية على تذليل كافة العقبات أمام أصحاب المشروعات والمصانع، مشيراً إلى أن نسبة أصحاب المشروعات غير الحاصلين على رخصة العمل تمثل 80 % من أصحاب المشروعات بمختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي، أول من ترجم الاهتمام بالصعيد إلى مشروعات حقيقية، لافتاً إلى أن الصعيد اليوم يستفيد من 4219 مشروع تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن وتحول الصعيد لمنطقة جذب وخلق فرص عمل وأصبح نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة.

وقال "عمار"، إن الدولة توفر الآن الفرص الاستثمارية والمصانع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الرسمي، منوها أن أغلب مشاكل أصحاب المخالفات تكمن في توفر المكان، ووجود البيئة والدفاع المدني والأمن الصناعي.

ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه خلال الآونة الأخيرة، دعمت الحكومة القطاع الخاص وعملت على تهيئة البيئة الاستثمارية في كل القطاعات، وعدلت المؤسسة التشريعية العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإنهاء المنازعات من خلال لجنة وزارية، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ما زاد من ثقة المستثمر الأجنبي.

وأشار "عمار"، إلى أن هذا التوجيه سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الانتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل ، مشيرا الى انه يستهدف توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بامكانيات كل جهة وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية.