الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشرعنة المصانع غير المرخصة

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرعنة المصانع غير المرخصة تعكس حرص القيادة السياسية على تذليل كافة العقبات أمام أصحاب المشروعات والمصانع، مشيراً إلى أن نسبة أصحاب المشروعات غير الحاصلين على رخصة العمل تمثل 80 % من أصحاب المشروعات بمختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي، أول من ترجم الاهتمام بالصعيد إلى مشروعات حقيقية، لافتاً إلى أن الصعيد اليوم يستفيد من 4219 مشروع تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن وتحول الصعيد لمنطقة جذب وخلق فرص عمل وأصبح نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة.

وقال "عمار"، إن الدولة توفر الآن الفرص الاستثمارية والمصانع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الرسمي، منوها أن أغلب مشاكل أصحاب المخالفات تكمن في توفر المكان، ووجود البيئة والدفاع المدني والأمن الصناعي.

ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه خلال الآونة الأخيرة، دعمت الحكومة القطاع الخاص وعملت على تهيئة البيئة الاستثمارية في كل القطاعات، وعدلت المؤسسة التشريعية العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإنهاء المنازعات من خلال لجنة وزارية، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ما زاد من ثقة المستثمر الأجنبي.

وأشار "عمار"، إلى أن هذا التوجيه سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الانتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل ، مشيرا الى انه يستهدف توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بامكانيات كل جهة وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية.

النائب حسن عمار لجنة الشؤون الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية أصحاب المشروعات والمصانع المشروعات الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

إطلاق الغاز الطبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة

سبب تأجيل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

مسن يعتدى جنسياً على طفلتين «7 و10 سنوات».. خان جيرانه

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة شاب مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية