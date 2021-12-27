الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية اللبنانى: توقيع مشروع دعوة الناخبين يعكس جدية الحكومة لإجراء الانتخابات بمواعيدها

بسام مولوي
بسام مولوي

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاما بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي.

جاء ذلك في تصريح للوزير اللبناني، اليوم الاثنين، بعد إحالة مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية في مايو المقبل إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف مولوي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التالية لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم.

وكان مولوي قد وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليكون اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الموافق 15 مايو المقبل.

وجاء في المرسوم تحديد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة أو الأحد الموافقين 6 و8 مايو المقبل، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع، كما نص المرسوم على إجراء اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

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