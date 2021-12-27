بسبب زجاجة خمر.. السجن المشدد 7 سنوات لشاب قتل آخر فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، الدائرة الثانية بقوص، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد صهيب حافظ، ومحمد عمر عبدالجود، وأمانة سر رمضان عرابي، وأشرف خلف، بالسجن المشدد سبع سنوات لشاب بتهمة قتل آخر.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام فبراير 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب، وذلك بعد خلافات مع آخر على ثمن بيع كحوليات، وتوصلت التحريات إلى أن الجاني ويدع "محمود.م - 25 عامًا"، قام بشراء زجاجة كحوليات من المجني عليه وعاد لشراء أخرى، فرفض الآخر البيع بسبب عدم سداد ثمنها وقام بطرده، وبعدها عاد الجاني مرة أخرى وطلب شراءها بكامل المبلغ فرفض المجني عليه فقام الجاني بإطلاق النار عليه.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا، الدائرة الثانية بقوص، والتي تحمل 10375 لسنة 2021، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.