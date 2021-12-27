«القباج»: برامج توعوية متكاملة حول أضرار المخدرات فى قرى «حياة كريمة»

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.

وتم اختيار 2045 كادرًا من أبناء القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪.‬

وصرحت "القباج" خلال استعراض تقريرًا عن جهود الصندوق‪ ‬على مدار عام 2021 ضمن "قرية بلا إدمان"، بأنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات.

يأتي ذلك فيما أكد صندوق علاج الإدمان، أن العلاج الجماعي يساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الذي يكون ناتجًا من الاحتكاك بالآخرين والفشل في ذلك، فضلًا عن أن عملية العلاج لا تكون فعَّالة على الإطلاق ما لم يمارس المريض المهارات التي يرغب في تنميتها من خلال الجماعة، حيث إن كثيرًا من المعالجين لمرضى الإدمان، أكدوا أن هناك العديد من الحالات النفسية التي تلعب فيها العوامل الاجتماعية والأخطاء في عمليات التفاعل بالآخرين دورًا حاسمًا في نمو الأعراض المرضية وبهذا فإن العلاج الجماعي يكون فعَّالا في هذه المواقف إذا تم في مواقف اجتماعية منضبطة.