الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهرى ضمن أكثر 30 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية التقرير البحثي لعام 2021/ 2022 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.

واحتل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، المرتبة الـ 29 ليكون ضمن قائمة أكثر 30 شخصية تأثيرًا حول العالم.

ويعد الدكتور أسامة الأزهري من الشخصيات الدينية البارزة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وكان له دور محوري في التصدي لأفكار الجماعات المتطرفة والمتشددة التي حاولت كثيرا احتراق المجتمع المصرى، لكنها فشلت بسبب الوعي الموجود لدى غالبية الشعب المصري، إضافة إلى الدور الذى لعبه رجال الدين الإسلامي. 

وقدم “الأزهري” الكثير من المؤلفات الدينية التي تنشر الوعي في المجتمع المصرى، الأمر الذى جعله في مقدمه العلماء الذين وثق فيهم المصريين،واستمعوا لهم دون غيرهم. 

ويهدف التقرير الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام".

ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفيه لهم.

واحتل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرتبة الـ 14،  وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المرتبة الـ 15، وكان الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ الداعية الإسلامي في المرتبة الـ 11  وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي جمعة المرتبة الـ 20، أما الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة  طابة للأبحاث والاستشارات في المرتبة الـ 22 ضمن الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًأ حول العالم،  بينما احتل فضيلة  الشيخ عبدالله بن بيه المرتبة الـ 16.

اسامة الازهري ضمن ٣٠ شخصية تأثير حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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