الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول تعليق من «المالكى» بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية

المالكي
المالكي

علق رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الإثنين، على أن رد الدعوى المقامة لإلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية متوقع. 

وأضاف المالكي، وفق قناة NRT العراقية: كان متوقعًا ولأسباب تتعلق بوضع البلد، أنه لا يمكن إلغاء⁧ الانتخابات⁩ وإعادتها، مع أن الخلل الواضح وبالوثائق والأدلة موجود.  

وتابع المالكى: لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية⁩ أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية.  

وصادقت المحكمة الاتحادية، الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية 2021، بعد البت بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن المحكمة الاتحادية صادقت رسميًا على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، وذلك بعد أن بتت الطعون والشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها الفاصل بشأن دعوى هادي العامري في إلغاء نتائج الانتخابات.

وردت المحكمة الاتحادية دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، مؤكدة أنه “للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي”.

وأضافت، أن “مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات”.

وأوضحت المحكمة، أن تأجيل البت بالطعن المقدم من النائبة السابقة آلاء طلباني إلى يوم 16، فيما ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا.

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرًا”، مبينًا أن “المحكمة الاتحادية طلبت من المدعين النظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها”.

وتابعت أنه لا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة، ووفقًا لقانون الانتخابات إذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5% يصير العد وفرز يدويًا، مبينًا أن “المفوضية خالفت القانون في الإعلان الجزئي لنتائج الانتخابات وقرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة لا تقبل الطعن”.

الانتخابات -‏‏ المقامة المحكمة الاتحادية

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