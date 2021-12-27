نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة (صور)

زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مركز ناصر، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

جاء ذلك بحضور على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، في إطار تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

نائب محافظ بنى سويف

وتفقد نائب المحافظ، سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بدنديل ويشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى "الحمام، أشمنت، دلاص، بهبشين، بني عدي" في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث يضم المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيرًا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

نائب محافظ بنى سويف

يأتي ذلك بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دنديل الزراعي، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان.

وتابع الدكتور عاصم سلامة، سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة كمال قرني عويس للتعليم الأساسي"إنشاء جديد"، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وتضم 11 فصلا دراسيا، وذلك ضمن 26 مشروعا ما بين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية إحلال جزئي" يتم تنفيذها بقرى المركز.

نائب محافظ بنى سويف

كما تفقد نائب محافظ بنى سويف، سير العمل في مشروع تطوير الوحدة الصحية بدنديل، لتطويرها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل ضمن 17 مشروعا، يتم تنفيذها في قطاع الصحة بناصر لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.