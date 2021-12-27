تنفيذ توصيات اجتماع  المجلس الأعلى للجامعات وفقا لرؤية مصر 2030 بجامعة دمنهور

أصدر الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تعليماته بتنفيذ أهم التوصيات بجميع كليات جامعة دمنهور بما يتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، أنه تم تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة و القادرة على الإسهام المُبتكر في إستكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، وترسيخ عامل المعرفة والإبتكار والإبداع فى المجتمع ،ودعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كل المجالات.

كما أكد نائب رئيس جامعة دمنهور أنه تم تطوير الأنشطة داخل الجامعة من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص فى مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات تنفيذها وتفعيلها من خلال :

إنشاء وحدة بالجامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ،وضع خطة تنفيذية للبحوث والدراسات لخدمة قضايا التنمية بالمحافظة ،تكثيف برامج التوعية للطلاب وتنظيم مسابقات فنية بمشاركة كافة الجامعات المصرية ،وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات للمدن الذكية الجديدة ، تفعيل مركز الإبداع التكنولوجى ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي .

كما أكد الدكتور عبد الحميد على تنفيذ توصيات المجلس بكل دقة وحزم من خلال :

الإلتزام بالجداول الزمنية لعقد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء الامتحانات قبل التأكد من حسوبهم على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ويلتزم الطالب بتقديم تحليل pcr كل ٣ أيام فى حالة وجود عذر قهري يحول دون حصوله على اللقاح وذلك حرصا على سلامة كافة منتسبي الجامعة.

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيات اجتماع لمجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ والتى تأتى تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التميز والتنافسية فى منظومة التعليم الجامعى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .