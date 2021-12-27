الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ توصيات اجتماع  المجلس الأعلى للجامعات وفقا لرؤية مصر 2030 بجامعة دمنهور

نائب رئيس جامعة دمنهور
نائب رئيس جامعة دمنهور

أصدر  الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تعليماته بتنفيذ أهم التوصيات بجميع كليات جامعة دمنهور  بما يتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، أنه تم تعزيز آليات رعاية  النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة و القادرة على الإسهام المُبتكر في إستكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، وترسيخ عامل المعرفة والإبتكار والإبداع فى المجتمع ،ودعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كل المجالات.

كما أكد نائب رئيس جامعة دمنهور أنه تم تطوير الأنشطة داخل الجامعة من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص فى مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات تنفيذها وتفعيلها من خلال :

إنشاء وحدة بالجامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ  ،وضع خطة تنفيذية للبحوث والدراسات لخدمة قضايا التنمية بالمحافظة ،تكثيف برامج التوعية للطلاب وتنظيم مسابقات فنية بمشاركة كافة الجامعات المصرية ،وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات للمدن الذكية الجديدة ، تفعيل مركز الإبداع التكنولوجى ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي .

كما أكد  الدكتور عبد الحميد على تنفيذ توصيات المجلس بكل دقة وحزم من خلال :

 الإلتزام بالجداول الزمنية لعقد  إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع  منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء الامتحانات قبل التأكد من حسوبهم على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ويلتزم الطالب بتقديم تحليل pcr كل ٣ أيام  فى حالة وجود عذر قهري يحول دون حصوله على اللقاح وذلك حرصا على سلامة كافة منتسبي الجامعة.

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيات اجتماع لمجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١  والتى تأتى تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التميز والتنافسية فى منظومة التعليم الجامعى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

محافظ الحاسبات والمعلومات فى مصر المجلس الأعلى للجامعات التحول الرقمي المحافظ تسهيلات اجتماع المجلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«كله هيمتحن».. وزير التعليم يوضح موقف الطلبة غير الحاصلين على لقاح كورونا

النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية

وزير البترول ناعيًا رئيس «الثروة المعدنية» الأسبق: ترك بصمات واضحة

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لموقف المنزلة الجديد للسيارات

الحكم على متهمين في «خلية هشام عشماوي» بالسجن المشدد 10 سنوات

لص يسحل طالبتين وسيدة خلال سرقة هاتف بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية