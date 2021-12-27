جامعة الفيوم: ندوة قلق وضغوطات الامتحانات- نصائح وتوجيهات بكلية الآداب

شهد أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، ندوة (قلق وضغوطات الامتحانات- نصائح وتوجيهات) التي نظمتها وحدة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية وحاضر خلالها طارق عبد الوهاب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور داليا مصطفى، مدير وحدة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية، وأحمد حسين، نائب مدير الوحدة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم الإثنين.

أكد أحمد عبد السلام أن كلية الآداب تهتم بتقديم ومناقشة كل مايفيد طلابها من خلال الاهتمام بعقد الندوات وورش العمل التي تهدف إلى الارتقاء بالمهارات الأكاديمية والثقافية والعلمية وتطويرها لديهم.

وأشاد بأنشطة وحدة نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية والتي تعمل على استمرار التواصل الدائم مع طلاب الكلية فيما يتعلق بإجراء الاختبارات بداية من مناقشة جداول الاختبارات المقترحة مرورا بوضع الامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى التصحيح الإلكتروني وصولا إلى استقبال الشكاوى والتظلمات الخاصة بالاختبارات.



كما أوضحت داليا مصطفى أن الندوة تأتي تزامنا مع اقتراب فترة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، لذلك حرصت وحدة نظم تقويم الطلاب والامتحانات على تنظيم هذه الندوة لنشر ثقافة التقويم وبناء علاقات طيبة مع طلاب الكلية؛ حيث تقدم الندوة عدد من النصائح والتوجيهات حتى يؤدي الطلاب الاختبارات بسهولة ويسر، كما تناولت سيادتها أنشطة الوحدة وأهدافها والتعريف بها وخاصة فيما يتعلق بخطوات عقد وإجراء الاختبارات.

وتناول طارق عبد الوهاب أسباب القلق التي تؤدي إلى الشعور بالتوتر خلال فترة الامتحانات والتي تشمل القلق من الفشل، وعدم الاستعداد الجيد وعدم تخصيص وقت كافي للدراسة والمذاكرة، والرغبة في الإنجاز والتقدم، وصعوبة فهم بعض الدروس، وضغوط الأسرة للحصول على تقديرات جيدة والمنافسة مع الزملاء، والانشغال بأنشطة حياتية أخرى مما يؤدي إلى الشعور بالارتباك وتقلب المزاج والصعوبة في اتخاذ القرارات والشعور بالإرهاق وعدم وجود دافع للإنجاز.

كما قام طارق عبد الوهاب بمناقشة سبل التغلب على ذلك القلق والشعور بالتوتر والاضطراب والتي تضم اتباع نظام غذائي صحي والنوم الجيد وممارسة عدد من التمرينات الرياضية وتمرينات التنفس، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت والابتعاد عن المنبهات وطلب الدعم من الأصدقاء والعائلة وعدم وضع الشخص نفسه تحت ضغط كبير، وكذلك ضرورة الاهتمام بالدعاء والالتجاء إلى الله والتوكل عليه.

جامعة الفيوم

جامعة الفيوم