العراق: المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية

ردت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المحكمة الاتحادية ردت، خلال جلستها التي عُقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

وبدأت المحكمة الاتحادية جلستها بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.

يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الـ 13 من شهر ديسمبر الحالي، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.