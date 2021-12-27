الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

ردت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المحكمة الاتحادية ردت، خلال جلستها التي عُقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

وبدأت المحكمة الاتحادية جلستها بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.

يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الـ 13 من شهر ديسمبر الحالي، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«كله هيمتحن».. وزير التعليم يوضح موقف الطلبة غير الحاصلين على لقاح كورونا

النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي في افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية

وزير البترول ناعيًا رئيس «الثروة المعدنية» الأسبق: ترك بصمات واضحة

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لموقف المنزلة الجديد للسيارات

الحكم على متهمين في «خلية هشام عشماوي» بالسجن المشدد 10 سنوات

لص يسحل طالبتين وسيدة خلال سرقة هاتف بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية