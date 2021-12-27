مالیزیا تفرض الحجر الصحى الإلزامى على المسافرين من 11 دولة

فرضت السلطات الماليزية على المسافرین إلى أراضيها من 11 دولة، الخضوع للحجر الصحي الإلزامي قبل دخول البلاد اعتبارا من الغد 28 ديسمبر، في إطار إجراءاتها بشأن انتشار فيروس كورونا.

وذكر وزير الحكومة المحلية والإسكان في ماليزيا ماسيدي مانجون، في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الإثنين، أن الدول المعنية بذلك هي بالأخص: المملكة المتحدة وأستراليا والنرويج وفرنسا وكندا والدنمارك ونیجیریا والولايات المتحدة الأمريكية والھند وباكستان.

وأضاف: "یجب على المسافرین الخضوع للحجر الصحي الإلزامي عبر أول میناء وصول قبل السماح لھم بدخول أو مواصلة رحلتھم".