محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لموقف المنزلة الجديد للسيارات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه بدأ اليوم الإثنين التشغيل التجريبي لموقف المنزلة المجمع الجديد للسيارات على مساحة 2000 متر مربع ويتسع لعدد 100 سيارة تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال محافظ الدقهلية إن الموقف الجديد بالمنزلة يأتي في إطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بمواطني المحافظة وتيسيرا عليهم، وذلك في ظل السعي المتواصل لفخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة واشار " مختار" ان موقف المنزلة الجديد يضم مواقف السيارات لخطوط ، القاهرة / بورسعيد ، ودمياط /المنصورة، ويشمل الموقف الجديد على وكافيتريا ومسجد ودورات مياه عملا على راحة المواطنين هذا بالإضافة إلى مكتب إداري .

وقد ثمن " مختار" جهود مديرية امن الدقهلية وتعاونها المثمر بقيادة السيد اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الموقف الجديد تلبية لاحتياجات اهالينا بالدقهلية..

وفي هذا الصدد كلف " مختار" المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة للتنسيق مع قطاع المرور ومباحث المرور للمتابعة علي الطبيعة اعمال التشغيل التجريبي للموقف الجديد وتذليل كافة العقبات لحين افتتاحه قريبا.

وقال " مختار" ان الموقف الجديد يقضي علي المواقف العشوائية داخل مدينة المنزلة والحد من التكدس المروري مما يسهل حركة تنقل المواطنين المترددين من وإلى الدقهلية.

كما التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين بوفد من أهالي ومواطني قري حفير شهاب الدين بمركز بلقاس، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والمهندس عبده محمدين مدير عام البيئة والمخلفات.

وقد استمع محافظ الدقهلية إلى وفد أهالي ومواطني القرية بشأن الخدمات المقدمة لهم من كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.

ووجه " مختار" لرئيس مركز بلقاس بضرورة سرعة التنسيق مع رؤساء قطاعات المرافق المختلفة للعمل على تحقيق كافة مطالب واحتياجات المواطنين عملا على راحتهم، مؤكدا أن المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تحقيق مطالب واحتياجات مواطنيها في جميع المراكز والمدن والقرى.