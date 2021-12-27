«رجلي هتتبتر.. إلحقوني».. بطل أولمبي سابق يستغيث بالرئيس

«رجلي هتتبتر.. إلحقوني».. رسالة أطلقها شاب عشريني تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على مدى واسع استغاث فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ حياته.

احمد ممدوح، شاب عشريني ظهر عبر فمقطع فيديو تخطت مشاهداته المليون مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك"، وقال لـ«الدستور» إنه خريج كلية حاسبات ومعلومات، وبطل أوليمبي سابق صنف في 2016 في المرتبة الثانية ضمن مسابقة كمال الأجسام.

وقال ممدوح إنه تعرض لحادث وخيم في ثالث أيام العيد عام 2019، موضحًا أنه كان يجلس على الرصيف قبل أن يفاجأ بإصطدام سيارة كان يقودها طفل في الخامسة عشر من عمره .

وتابع: نُقلت على الفور إلى المستشفى وقرر الأطباء ببتر قدمى إلا أنني رفضت.

ولجأ "ممدوح" لإجراء جراحة لوقف النزيف وسمح له الأطباء بالخروج بعد أن أصبح عاجزًا، ليبدأ رحلة البحث عن حل داخل الكستشفيات استمرت لـ3 سنوات

، تردد خلالها على أكثر من مسنشفى حكومية ولكن الأطباء أكدوا أنه لا علاج له ف مصروأن تكلفة سفره لإجراء جراحة فى الخارج تتخطى المليون جنيه خاصة أنه فقد "كعب" قدمه وانه اصبح عاجز عن السير بشكل طبيعي.

أحمد قال:"أنا شاب أقصى طموحي إن رجلي متتبترش، حالي اتشقلب من يوم وليلة بسبب عيل"..وتابع أن حياته في خطر خاصة بعد العجز الذي أصاب قدمه اليسرى مؤكدًا:"حالتي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر".