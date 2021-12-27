أسبوع الصعيد

تشهد محافظات الصعيد هذه الأيام أحداثًا تاريخية غير مسبوقة وذلك عندما قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإفتتاح العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية والصحية فى ربوع محافظات الصعيد حيث كتب سيادته شهادة ميلاد جديدة لصعيدنا الغالى الذى بدأ يشهد قفزات تنموية غير مسبوقة لتعويض ما مضى من سنوات التجاهل والتهميش.

لقد تناولت جميع وسائل الاعلام حجم الانجازات وكم المشروعات التى تحققت مؤخراً فى الصعيد ولكن من المهم ان ننقل لكم تلك المشاعر الفياضة التى اجتاحت جميع محافظات الجنوب حيث ينظر اهلنا هناك الى ما يحدث كأنها معجزة لم تتحقق على مدى سنوات بعيدة حيث تم استثمار 1,1 تريليون جنيهاً فى مشروعات تنمية الصعيد خلال السنوات السبعة الماضية بالاضافة الى توفير 600 الف فرصة عمل للشباب وهو الامر الذى أدى الى إنخفاض معدل الفقر بنسبة 3,8% ومعدل البطالة بنسبة 6,5% فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات الامية الى حد كبير.

كانت هناك توقعات بالفعل لإحداث تطوير بشكل أو يأخر فى جنوب البلاد ولكن لم تصل أقصى توقعاتنا الى ماشاهدناه يوم الاربعاء الماضى....بل ان السيد الرئيس أشار الى ان هناك نظرة خاصة للصعيد وان تلك الافتتاحات التى قام بها سيادته تأتى ضمن مجموعة ايام "اسبوع الصعيد" حيث سوف يتم الاستمرار فى افتتاح عدد من المشروعات المهمة خلال الايام القادمة بعدما كان نصيبنا من التنمية اقل من باقى محافظات الجمهورية حيث أكد سيادته ان تلك الانجازات التنموية غير المسبوقة تعكس اهتمام الدولة بالصعيد لكى تكون جميع محافظات الدولة على نفس المستوى من التطوير والتحديث فى كافة القطاعات.

من الممكن ان نقول الان ان الصعيد اصبح بالفعل جزءاً فاعلاً من الجمهورية الجديدة التى تتطلب فكر جديد واسلوب حياة جديد وتطوير وتحديث وهاهو الصعيد فى إطار تلك المنظومة التى ننشد جميعاً لتحقيقها لنرتقى بوطننا العزيز فى كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة.

لقد دخلت جميع محافظات الصعيد المرحلة الاولى من مشروع الجمهورية الجديدة "حياة كريمة" وظهر ريف الصعيد على الخريطة التنموية حيث وجدنا القرى تستكمل خدماتها الاساسية من حيث المياه النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والمدن تحتضن المشروعات العملاقة والاستثمارية وفرص العمل قائمة للشباب والمسكن اللائق موجود ومتوفر للجميع والمدارس والجامعات ثم تجهيزيها واعدادها على اعلى مستوى ليتخرج منها من سوف يساهمون فى رفعة شأن الوطن على مدى العصور القادمة.

ان هناك رؤية رئاسية لإنشاء مدناً عصرية جديدة للاجيال القادمة من ابناء الصعيد يراعى فيها انها سوف تحقق نقلة حضارية بدخلها الصعيد بأقدام ثابتة.

منذ ان تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو لا يقبل كلمة"هنعمل" بل يشترط ان نقول "عملنا وبنكمل"...انه لا يقبل المشروعات على الورق بل يقبلها وهى ماثلة امامه وامام الشعب فهو لا يضع حجر للأساس بل يفتتح مشروعات ومدن وخدمات.

وهاهو يمد يد الخير الى ابناء وطنه فى صعيد مصر ليشهد طفرة وامل جديد لحياة كريمة نتسوق جميعنا اليها منذ سنوات طويلة.

ويبقى لنا نحن ابناء الصعيد دور مكمل لما تقوم الدولة من مجهودات جبارة لتخرج محافظات الصعيد من غيابات الجهل والتراجع والتهميش فهناك العديد من الواجبات والالتزامات يجب ان نقوم بها لاستكمال منظومة التنمية والرقى ولعل اهمها على الاطلاق المشكلة السكانية وبمعنى أخر القنبلة السكانية والتى لابد لنا ان نتكاتف لمواجهتها خاصة ونحن مقبلون على ازمات اقتصادية سوف يعانى منها العالم أجمع وليس مصر وحدها.

لابد لنا من برنامج قومى تشارك فيه جميع اجهزة الدولة ذات الصلة للتعامل فى تلك المشكلة فى اسرع وقت ممكن تزامناً مع قيام الجمهورية الجديدة التى يسعى السيد الرئيس الا يكون بها جاهل او مريض او فقير بل كوادر تنهض بالوطن وتسعى لتحقيق الرفعة والرقى له استمراراً لمسيرة العطاء التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل شرف وامانة وتجرد وعطاء.. وتحيا مصر.