إحالة المتهمين بقتل موظف بحملة السرفيس بحدائق الأهرام للجنايات

أحالت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، صباح اليوم، 4 متهمين بقتل موظف بحملة السرفيس إلى محكمة الجنايات، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجني عليه بمنطقة حدائق الأهرام بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.

وتسلمت النيابة التحريات الأولية، بأن عددًا من السائقين ألقوا الحجارة على المشاركين في حملة سرفيس، ما أسفر عن إصابة المجني عليه ومصرعه، كما أصيب شخص آخر من المشاركين في الحملة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 5 متهمين من سائقي التوك توك بمنطقة حدائق الأهرام، بعد اعتراضهم حملة السرفيس بالحجارة والطوب.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع شاب يدعى ع. س، مُقيم بإحدى القرى بالعياط، نتيجة الاعتداء عليه.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سائق توك توك اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.