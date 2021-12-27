حصاد 2021.. تشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية

بتكلفة 1.6 مليار جنيه

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول والغاز حقق طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021، في جميع المجالات والأنشطة البترولية، ومن ضمنها مشروعات البنية الأساسية، والتي رصدت خلالها أهم المشروعات التي تم والجاري تنفيذها، وهى كالتالي:

- مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية

جرى خلال عام 2021 تشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول ، هذا وقد بلغت إجمالى أطوال الخطوط حوالى 295 كم بإجمالى تكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه.

- مستودعات التخزين

إنشاء مستودعين للخام بمحطة قارون التابعة لشركة أنابيب البترول بهدف إنشاء سعات تخزينية جديدة داخل المحطة قارون وذلك عن طريق إنشاء 2 مستودع خام سعة الواحد 10آلاف متر مكعب، وتبلغ تكلفة المشروع 195 مليون جنيه.

- إنشاء وحدة استلام وخلط وشحن البنزين بشركة النصر للبترول بهدف زيادة السعات التخزينية للبنزين92 لتأمين احتياجات السوق المحلى منه وذلك عن طريق إنشاء صهريجى نافثا بسعة إجمالية 43 ألف متر مكعب وتبلغ تكلفة المشروع 98 مليون جنيه.

- إنشاء 3 مستودعات ترباين وأسفلت ورواسب بإجمالى سعة 29 ألف متر مكعب بشركة النصر للبترول بهدف زيادة السعات التخزينية الاستراتيجية للمنتجات البترولية ، وتبلغ تكلفة المشروع 5ر89 مليون جنيه.

- مشروع إنشاء صهاريج تخزين خام بمناطق (عجرود -رأس غارب -رأس بدران -رأس شقير) ويهدف المشروع إلى زيادة السعات التخزينية للزيت الخام بسعة 32 مليون برميل من خلال إنشاء 29 مستودعاً، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 19 مليار جنيه.