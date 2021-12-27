داعية بالأوقاف: دعاء إذا تلفظت به 40 مرة سيستجيب الله لك.. بشرط

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف: «هدية اليوم غالية، والجميع يحتاج لها، فأي إنسان مكروب يحتاج إليها، لأن سيدنا الحبيب قال عنها مثل ما نقله خال سيدنا النبي سعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليه يقول شهدت مع رسول الله عليه وسلم مواقف عديدة فالنبي رأى شخص مكروب، فقال إني لا أعلم كلمة ليقولها مكروب إلا فرج الله عنه».

وأضاف «أبو بكر» في فيديو مصور له عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدعاء هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حيث قال سيدنا رسول الله: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ: كَلِمَةُ أَخِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

وأشار جاد الرب، إلى أن هذا الذكر لا يقوله مكروب إلا فرج الله كربه، ولا مهموم إلا فرج الله همه، ولا يقولها من عنده ضيق في الرزق إلا وسع الله له في رزقه، ولا يقولها صاحب أمنية إلا حققها الله له، ومن قالها في مرضه وشفى فيغفر الله له، ومن قاله مريض ثم مات فيكتب من الشهداء.

وأوضح، أن هذا الذكر جاء جاء للإمام محمد بن إسماعيل المغربي، الذي حج ماشيا على قدميه 97 مرة، وهو من العلماء الثقات الصالحين الاولياء شهد لهم القاصي والداني بولاية العلم والصلاح ومات وهو عنده 120 سنة وهو من أهل القرن الثالث، ودفن بطور سيناء ويكنى بأبي عبدالله المغربي، حيث يحكي، قائًلا: «رأيت النبي في المنام فقلت يا رسول الله لي حاجة عند الله فبما أتوسل إليه فالنبي قال كما روي الامام الصالح فجاوبه في الرؤية من كانت له حاجة عند الله فليسجد، وليقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة في سجوده، ويمكن أن السجود داخل الصلاة أو خارجها».