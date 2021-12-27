الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين بشوارع الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت سوق الجمعة وشوارع المكس، الإسناوي، الأمان، مساكن عبد الرحيم  ومنطقة مينا البصل وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 منشآت وضبط  65 حالة إشغال متنوع، وتحرير 25 محضر تموين وصيدلة ورصد بيئي وصحي، وفرض غرامات فورية تقدر بـ7 آلاف جنيه.

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حملات بأحياء الإسكندرية

وقام حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال ترافقه وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بحملة مكبرة فى شوارع المعهد الدينى وطريق الكورنيش بالمندرة بحري، ومصطفى كامل، لإزالة الإشغالات وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بنحو 22 ألف جنيه، وضبط وإزالة الإشغالات التي تعيق الطريق العام، وضبط 246 شيشة، وغلق صيدلية.

وقام رئيس حي وسط برئاسة رجب النقيدى بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع: سعد زغلول، صفية زغلول، محرم بك، الرصافة، عبد القادر الغرياني، الأبعادية، باب شرقي، وجلال الدسوقي، وتم خلالها ضبط عدد 69 حالة إشغال متنوع، ورفعها والتحفظ، وتم فتح الشوارع والأرصفة أمام المارة.

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حملات بأحياء الإسكندرية

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة بشوارع الحي أسفرت عن ضبط 22 حالة إشغال مختلفة، حيث تضمنت الحملة المرور على شوارع الدلتا، فهمي ويصا، سرهنك، والجلاء، وطريق محور المحمودية، كما أزالت الحملة عدد من الحواجز والتعديات المختلفة، هذا وقد تم متابعة التمركز في شارع الزهور بالحضرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.

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حملات بأحياء الإسكندرية

وقاد السيد موسى رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحي بمشاركة إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع  وبالتعاون مع إدارة العجمى الطبية والطب البيطري والأمن الصناعي والتفتيش الصيدلي والتموين والقوى العاملة وشركة الصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور علي شارع البيطاش وطريق إسكندرية مطروح ومدخل أكتوبر وك 21، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محلين بقطاع البيطاش وتم إزالة الإشغالات والفروشات والباعة الجائلين والتحفظ على 40 حالة إشغال متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات بأحياء الإسكندرية

هذا وقد شدد محافظ الإسكندرية علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
الإسكندرية الاجراءات الاحترازية غلق وتشميع توقيع الغرامات الفورية أحياء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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