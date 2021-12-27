الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

احتفال وضع حجر أساس
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال
احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

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