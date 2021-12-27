4 قوافـل للكشف على 320 بالمجان وتوزيع 5 طن لحوم بالمنوفية

أفاد عادل درغام مدير جمعية خيرية بالمنوفية، بأنه تم تنظيم (4) قوافل للعلاج الجاد بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي (320) مريض بالمجان وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً تسهيلاً على المواطنين.

وأضاف "درغام" أنه خلال شهر ديسمبر الحالي تم توزيع (5) طن لحوم على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة وذلك من خلال عدد من الجمعيات الأهلية وفق كشوف الإستحقاق لضمان وصول الدعم للأسر الغير القادرين في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة، يأتي هذا انطلاقاُ من المسؤولية المجتمعية للجمعية وتوفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لضمان توفير حياة كريمة لتلك الفئات المستحقة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.

ويتم ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية، وانطلاقاُ من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.