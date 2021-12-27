الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مبروك كسبت جائزة.. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على عملاء البنوك بالمنيا

ضبط شخصين
ضبط شخصين

نجحت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط شخصين، لإرتكابهما جريمة إلكترونية ممثلة في النصب والإحتيال على عملاء البنوك في محافظة المنيا.

وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك في الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا و إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وشنت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، حملة مٌكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وقد أمكن ضبط شخصين، مقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهما 3 هواتف محمول بفحصهم فنيًا تبين أنها تحتوى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب وتطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني والإيماءات الإلكترونية بأسماء وهمية والمُستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهما قاما بارتكاب العديد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرام.

 كما أمكن الاستدلال على 10 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الجرائم الالكترونية مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة الدفع الالكتروني

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