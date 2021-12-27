مصرع ربة منزل وطفلتها إثر حادث انهيار منزل بقنا

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثث ربة منزل وطفلتها لفظتا أنفاسهما الأخيرة، داخل المستشفى، متأثرين بإصابتهما إثر حادث انهيار منزلهم بمحافظة قنا.

وعن التفاصيل، انهار سقف منزل قديم مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن وجذوع النخيل، على عدد من الضحايا أثناء نومهم بإحدى الغرف، وأسفر الحادث عن مصرع (يامنة علي أحمد - ٣٥ عاما)، وطفلتها (صفاء سيد محمد)، متأثرين بإصابتهما، كما أصيبت شقيقتها وتدعى (مروة).

وفي سياقٍ آخر، أُصيب شاب، اليوم الإثنين، في حادث دهس قطار أثناء مرور مزلقان غير شرعي بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب ببتر في الرجل إثر اصطدام قطار به أثناء مروره مزلقان غير شرعي بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قوص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.